Investiguen la mort violenta d'un home a Barcelona després d'una baralla en la via pública

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home durant la nit d'aquest dissabte al districte barceloní d'Horta-Guinardó després d'una baralla a la via pública, segons han informat a través d'un comunicat aquest diumenge.
Els agents van rebre l'avís a les 22:28 alertant de la baralla, pel que es van desplaçar fins al lloc dels fets, on van trobar una persona ferida de gravetat que va haver de ser traslladada d'urgència a un hospital, on va morir.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació per descobrir les circumstàncies d'aquest cas, que està sota secret de les actuacions.