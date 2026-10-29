Investiguen la mort per arma de foc d'un ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma de foc d'un home ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona aquest dijous cap a les 3.15 hores.
Diversos efectius s'han desplaçat al lloc dels fets, on han localitzat un home ferit greument que estava ingressat en una de les habitacions del centre i, tot i haver rebut assistència mèdica, finalment ha mort, informen en un comunicat.
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat un equip de suport psicològic per atendre professionals sanitaris i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació d'un cas que es troba sota secret de les actuacions.