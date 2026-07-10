LLEIDA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, Inspecció de Treball i les autoritats judicials investiguen la mort d'un temporer de 64 anys que treballava en una finca de Seròs (Lleida), ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat 3CatInfo, l'home, que hauria patit una aturada cardiorespiratòria, va acudir al centre d'atenció primària (CAP) de Seròs després de trobar-se malament dimecres cap a les 13 hores.
Des d'allà, un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va morir dijous.