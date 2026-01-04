Investiguen la mort d'un home a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en un presumpte repte online

BARCELONA 4 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) la matinada del 30 al 31 de desembre, mentre participava en un suposat repte en directe per internet, segons han explicat fonts de la investigació a Europa Press.
Segons va avançar 'El Periódico', l'home, de 37 anys, duia a terme un repte emès en directe per internet i a la seva habitació es va trobar una ampolla de whisky pràcticament buida, dues llaunes de beguda energètica i cocaïna.
Els agents el van trobar mort a la seva casa i s'estan investigant les circumstàncies de la mort a l'espera dels resultats de l'autòpsia.