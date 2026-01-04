Publicat 04/01/2026 15:26

Investiguen la mort d'un home a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en un presumpte repte online

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) la matinada del 30 al 31 de desembre, mentre participava en un suposat repte en directe per internet, segons han explicat fonts de la investigació a Europa Press.

Segons va avançar 'El Periódico', l'home, de 37 anys, duia a terme un repte emès en directe per internet i a la seva habitació es va trobar una ampolla de whisky pràcticament buida, dues llaunes de beguda energètica i cocaïna.

Els agents el van trobar mort a la seva casa i s'estan investigant les circumstàncies de la mort a l'espera dels resultats de l'autòpsia.

