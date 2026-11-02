Investiguen la mort d'un home en una platja de Badalona (Barcelona)

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil investiga la mort d'un home aquest diumenge a la platja de l'Estació de Badalona (Barcelona), han informat a Europa Press fonts de l'institut armat.
Segons ha avançat 'El Caso', diversos testimonis van trucar al 112 cap a les 8.30 hores per informar que havien vist un cadàver surant a l'aigua i Salvament Marítim va alertar la Guàrdia Civil.
Les mateixes fonts han explicat que el cos no presentava signes de violència i que l'estan identificant en no trobar-li la documentació.