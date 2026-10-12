Investiguen la mort d'un home en el districte barceloní de Nou Barris aquest dilluns de matinada

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest dilluns per la matinada en el districte de Nou Barris, a Barcelona.
Sobre les 2.00, la policia va rebre l'avís d'una agressió comesa presumptament per un grup de persones contra un home, informen els Mossos en un comunicat.
Hi van trobar una persona ferida, que va morir malgrat les maniobres de reanimació practicades per la policia i després pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Barcelona ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
La investigació està sota secret d'actuacions.