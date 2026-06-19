Investiguen la mort d'un home català de 50 anys en precipitar-se al riu Támega a Verín (Ourense)

OURENSE 19 juny (EUROPA PRESS) -
El cos d'un home mort, de 50 anys, ha estat recuperat del riu Támega, al municipi de Verín (Ourense), aquest divendres al matí.
Segons informen a Europa Press fonts pròximes a la investigació, estan obertes les perquisicions sobre l'incident, si bé no es descarta que es produís una caiguda accidental. L'home és català amb residència a Verín.
El 112 Galícia ha tingut coneixement d'un avís d'urgències sanitàries cap a les 13.10 hores, que indicava que hi havia una persona morta al riu Támega, a la zona de la platja fluvial.
Així, s'ha avisat els Bomberos de Xinzo de Limia, el GES de Laza i el de Muíños, la Guàrdia Civil, la policia local i a l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Verín.
Un cop allà, el cos de la víctima ha pogut ser rescatat entre la dotació de bombers i els membres del GES de Laza.