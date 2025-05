Investiguen l'atac d'un grup de persones al centre de menors de Piera (Barcelona)

BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'atac d'un grup de persones sense identificar contra el centre de menors tutelats 'Castell de Fang' de Piera (Barcelona), que s'ha produït aquest dissabte cap a les 5 de la matinada.

No hi ha hagut cap lesió personal i els Mossos treballen per determinar l'abast dels danys, segons han informat a Europa Press.

Els Mossos han establert un dispositiu actiu per mantenir la seguretat a la zona i han obert una investigació sobre aquest aldarull i altres que ha registrat el municipi durant la setmana.

L'Ajuntament va condemnar divendres en un comunicat "qualsevol acte de violència o discriminació" i va fer una crida a la responsabilitat per garantir informació veraç i respectuosa, davant dels fets ocorreguts durant els últims dies i la difusió d'informacions no contrastades.

El consistori ha explicat que durant la setmana es van produir aldarulls al centre del municipi protagonitzats per grups de joves, però que en cap cas es va produir cap "incident greu ni violent".

Dimecres, després d'una discussió, un jove major d'edat tutelat per la Generalitat de Catalunya va ser agredit i va haver de ser traslladat en ambulància a un centre sanitari per rebre atenció mèdica.

Dijous, quan es va desplegar un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local, es van detectar diversos grups de joves, entre ells menors i menors no acompanyats del centre tutelat, que van ser acompanyats pels Mossos al centre "per garantir la seguretat i prevenir nous incidents".