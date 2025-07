L'Ajuntament de la ciutat expressa el seu "màxim rebuig" a l'acte

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'atac amb objectes incendiaris a un centre de menors de Vallirana (Barcelona) ocorregut dimarts a la matinada, han confirmat fonts de la policia catalana a Europa Press.

Segons ha avançat 'El País', es va produir el llançament d'uns objectes incendiaris que van impactar contra un vehicle aparcat davant el centre i que, com a conseqüència, va cremar part de la façana de l'edifici.

No hi va haver ferits per l'incident i el cos manté la investigació oberta.

L'AJUNTAMENT CONDEMNA L'ACTE

L'Ajuntament ha expressat el seu "màxim rebuig i condemna" a l'acte i ha afirmat que ha estat en contacte amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i amb les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, informen en un comunicat.

També han mantingut contacte amb la direcció del centre, l'Associació de Veïns del barri afectat i s'ha celebrat una reunió amb els portaveus dels diferents grups del consistori.

"El consistori continua treballant per garantir la convivència i la cohesió social a la vila, i es fa una crida a mantenir la calma i el respecte", han apuntat.