Investiguen 4 joves de Barcelona per estafar 18.000 euros a una dona d'Onda (Castelló)

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil investiga 4 joves entre 18 i 21 anys de la província de Barcelona per la seva presumpta relació amb una estafa de fins a 18.072 euros a una dona d'Onda (Castelló) mitjançant l''spoofing', la suplantació d'identitat d'una entitat.
La investigació dels fets, conduïda per la Guàrdia Civil d'Onda (Castelló) en col·laboració amb l'equip de la Guàrdia Civil de Premià de Mar (Barcelona), es remunta a finals d'abril del 2025, informa l'institut armat en un comunicat aquest dimecres.
Una veïna d'Onda va denunciar haver rebut una trucada en la qual el seu interlocutor la va convèncer que el seu compte era objecte d'un intent d'accés fraudulent, i va aconseguir que efectués 19 transferències a diferents comptes bancaris.
Amb la investigació s'han pogut recuperar més de 4.426,15 euros i bloquejar cinc comptes bancaris a Castelló.
Les diligències instruïdes han estat remeses als Jutjats de Nules (Castelló).