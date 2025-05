Investiguen un home per mutilar la cua de tres cadells de gos per motius estètics a Tortosa (Tarragona)

MADRID 25 maig (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha investigat un veí de Tortosa (Tarragona) per un presumpte delicte de maltractament animal, en concret per mutilar la cua de tres cadells de gos de la raça ratoner andalús per raons estètiques.

Una patrulla del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de Tortosa inspeccionava el terreny d'un particular a la localitat de l'Aldea, quan va descobrir tres gossos d'una ventrada dins d'un cabàs, entre mantes brutes i taques de sang.

Quan els van examinar van comprovar que els animals tenien la cua amputada i que els talls eren recents, ja que hi havia ferides en carn viva. Per això, els van traslladar a un centre veterinari, on els cadells van ser intervinguts d'urgència per tractar i desinfectar les ferides.

El propietari del terreny no va presentar cap document per justificar la mutilació, per la qual cosa els guàrdies civils van instruir diligències per un suposat delicte de maltractament animal i el propietari del terreny va passar a ser investigat.

LA MUTILACIÓ PER MOTIUS ESTÈTICS ESTÀ PROHIBIDA

La Guàrdia Civil recorda que la mutilació de les orelles o la cua dels gossos està prohibida quan es fa amb una motivació estètica.

Només està permesa per una necessitat terapèutica per garantir la salut de l'animal, sempre que estigui acreditada per mitjà d'un informe elaborat per un veterinari col·legiat o que pertanyi a alguna administració pública. A més, aquesta situació ha de quedar inclosa en el registre d'identificació corresponent.

La Guàrdia Civil recorda que qualsevol fet relacionat amb el maltractament animal o amb la protecció del medi ambient es pot comunicar a través del telèfon 062, les 24 hores del dia i tots els dies de l'any, o bé al correu electrònic seprona@guardiacivil.org.