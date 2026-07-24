Investiguen un encastament i robatori amb força al carrer Muntaner de Barcelona

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'encastament d'un cotxe en un establiment del carrer Muntaner de Barcelona aquest divendres a la matinada, on els assaltants han robat diversos productes de l'interior, expliquen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'Crónica Global', els fets s'han produït cap a les 5 hores al número 344 del carrer Muntaner, quan un cotxe s'ha encastat contra l'aparador d'una botiga de productes electrònics.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana ha assumit el cas i les mateixes fonts indiquen que encara no s'ha produït cap detenció.