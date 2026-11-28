David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per tractar d'esclarir presumptes casos d'assetjament sexual a menors per part d'un docent en una escola de Tàrrega (Lleida), segons ha avançat el diari 'Segre' i han confirmat fonts policials a Europa Press.
Segons aquest mitjà aquests presumptes casos d'assetjament sexual es van produir en l'Escola d'Art Ondara, que va denunciar davant la policia aquests fets que afecten a, almenys, dues alumnes.
Els Mossos precisen que la investigació està en curs per esclarir els fets.