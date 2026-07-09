Investiguen diversos trets a l'aire sense ferits a Sabadell i identifiquen 3 persones

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dijous un episodi de diversos trets a l'aire que es va produir dimecres a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell (Barcelona), on ningú no va resultar ferit i 3 persones van ser identificades, expliquen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat el 'Diari de Sabadell', la policia local va rebre l'avís a les 23.30 i es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar una arma de foc abandonada al carrer.
Els Mossos han assumit la investigació per aclarir l'autoria i els fets.