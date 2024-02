Investiguen un crim a Barcelona després de trobar un cadàver al passeig Joan de Borbó

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen un crim a Barcelona després de rebre l'avís dimecres a la tarda que hi havia un cadàver al passeig Joan de Borbó de la ciutat, han explicat a Europa Press fonts policials.

A les 16.20 hores van rebre l'avís que hi havia una persona morta al carrer, els agents que hi van anar van constatar que estava mort i tenia indicis de criminalitat, ha avançat 'Metrópoli Abierta' i han confirmat les fonts esmentades.

La comitiva judicial va certificar la mort i els investigadors estan en espera dels resultats de l'autòpsia per saber-ne més detalls i per la qual ara com ara no hi ha cap detingut.