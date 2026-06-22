Investiguen una agressió homòfoba grupal a un jove a Mataró (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió homòfoba en grup aquest diumenge a la matinada prop de la ronda de Sant Oleguer de Mataró (Barcelona).
Segons informen fonts policials a Europa Press aquest dilluns, va passar a les 02.15 quan un grup d'uns 10 joves va agredir un noi per motius homòfobs.
Després de l'agressió i la seva atenció en un hospital, el jove va presentar una denúncia a la comissaria i la policia catalana està recollint indicis per identificar els agressors.