Publicat 18/05/2026 17:59

Investiguen una agressió de dues noies a una adolescent a la plaça de la Llotja de Lleida

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 18 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra estan investigant una agressió a una adolescent per part de dues noies més a la plaça de la Llotja de Lleida, confirmen fonts policials a Europa Press.

Les mateixes fonts apunten que no s'ha presentat cap denúncia i que el vídeo que s'ha viralitzat per les xarxes socials de l'agressió, en el qual es veu dues noies colpejant-ne a terra una tercera, pot ser de "fa temps".

Està previst que la mare d'una de les dues presumptes agressores es presenti a comissaria al llarg d'aquest dilluns, si bé els Mossos apunten que han obert una investigació per esclarir els fets i localitzar la víctima.

