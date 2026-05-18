Investiguen una agressió de dues noies a una adolescent a la plaça de la Llotja de Lleida

LLEIDA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant una agressió a una adolescent per part de dues noies més a la plaça de la Llotja de Lleida, confirmen fonts policials a Europa Press.
Les mateixes fonts apunten que no s'ha presentat cap denúncia i que el vídeo que s'ha viralitzat per les xarxes socials de l'agressió, en el qual es veu dues noies colpejant-ne a terra una tercera, pot ser de "fa temps".
Està previst que la mare d'una de les dues presumptes agressores es presenti a comissaria al llarg d'aquest dilluns, si bé els Mossos apunten que han obert una investigació per esclarir els fets i localitzar la víctima.