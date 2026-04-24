Investiguen abusos sexuals d'un treballador d'una escola a un menor a Torelló (Barcelona)

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant un presumpte cas d'abús sexual en una escola pública de Torelló (Barcelona) per part d'un treballador del centre a un menor, segons confirmen fonts policials a Europa Press aquest divendres.
La policia catalana va recollir la denúncia dimarts i les mateixes fonts no n'han concretat més detalls en tractar-se d'un menor.
Fonts de la conselleria d'Educació de la Generalitat han informat a Europa Press que no es tracta d'un docent i que tampoc no és personal del Departament, i han assegurat que "s'han activat tots els protocols previstos" per a l'atenció de l'alumnat.