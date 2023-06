Investigats tres menors per presumptes amenaces de bomba a instituts de l'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen tres menors d'edat per presumptament fer amenaces de bomba a tres instituts de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) arran d'un repte viral en una xarxa social.

Presumptament trucaven al telèfon d'emergències 112 i als mateixos centres educatius per dir que hi havien col·locat artefactes explosius, la qual cosa feia que Mossos mobilitzés patrulles per comprovar la veracitat del missatge, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dissabte.

La investigació va començar al maig i, després de la identificació, els investigats van ser posats a la disposició de la Fiscalia de Menors per un presumpte delicte contra l'ordre públic.