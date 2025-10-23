2 investigats per obtenir més d'un milió d'euros amb un assentament il·legal a Mataró (Barcelona)

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen a dos homes que presumptament van obtenir més d'un milió d'euros amb la construcció d'un assentament il·legal a l'entorn d'uns terrenys no urbanitzables de la carretera de la Mata de Mataró (Barcelona), enclavament que va ser desmantellat el passat 22 de setembre per ordre judicial.
El cos apunta que a tots dos homes --residents del municipi-- se'ls investiga per delictes urbanístics contra el medi ambient, defraudació elèctrica i blanqueig de capitals i assenyalen que, per cada parcel·la, es pagava una mitjana de 300 euros al mes, informen en un comunicat aquest dijous.
La investigació es va iniciar després que l'ajuntament de Mataró denunciés els fets en la Fiscalia de Medi ambient al juny del 2024, les primeres denúncies del qual es remunten a l'octubre del 2021.
"Tots dos haurien construït un càmping il·legal en uns terrenys agrícoles que havien llogat al setembre del 2021 a una societat immobiliària sota un contracte que no permetia cap tipus de construcció pel tipus de sòl i per la falta d'un pla parcial urbanístic correctament aprovat", han destacat.
L'assentament tenia 12 parcel·les cadastrals en 15 hectàrees dividides en 161 subparcel·les i, segons dades de l'ajuntament, havia empadronades 145 persones a l'agost del 2025 i hi havia més sol·licituds pendents de resoldre; els habitants vivien en construccions permanents, mòduls prefabricats tipus mòbil-home, contenidors metàl·lics habilitats com a habitatge, caravanes i coberts.
REINVERSIÓ EN EL NEGOCI
Els investigats, que van arribar a obtenir més d'un milió d'euros de benefici, diversificaven els seus rendiments en la reinversió en el mateix projecte de parcel·lació amb l'adquisició de més mòduls prefabricats i noves construccions per a la seva ampliació i la policia catalana analitza les operacions immobiliàries, que "estarien relacionades amb la comissió d'un presumpte delicte de blanqueig".
El passat 22 de setembre, sota l'empara del Jutjat d'Instrucció 2 de Mataró, es va desenvolupar un operatiu policial per desmantellar l'assentament i efectuar entrades, amb l'objectiu d'intervenir elements probatoris dels principals investigats, els quals han quedat denunciats per la comissió de presumptes de blanqueig de capitals.
En el marc del dispositiu es va intervenir diners, documentació i es van fer efectives mesures de comís preventiu sobre béns vinculats als investigats i, fruit del material intervingut, es va poder identificar altres col·laboradors dels principals investigats que també consten policialment investigats.