Un investigat per pegar a un gos a Calaf (Barcelona)

BARCELONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil investiga una persona per presumpte maltractament animal a Calaf (Barcelona) després de viralitzar-se a xarxes socials un vídeo en què agredeix un gos pastor belga malinois, que va ser retirat del seu amo i traslladat a una protectora d'Òdena (Barcelona).
El vídeo va generar "múltiples crides a col·laborar en la seva identificació" i el 6 d'agost van identificar l'individu, un marroquí de 28 anys que aquest divendres va declarar per presumpte maltractament animal, delicte que contempla fins a 18 mesos de presó, multes i inhabilitació per tenir animals, informa aquest dissabte la Benemèrita en un comunicat.
Les imatges, gravades el dia 3 en una estació de tren de Calaf, mostren el gos tombat de cap per amunt rebent cops amb una corretja, puntades i cops de puny, i arrossegat per les potes davanteres o pel collaret de l'animal, que manca de microxip i documentació obligatòria, la qual cosa suposa una infracció administrativa greu.