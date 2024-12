Un investigat per agressió sexual a 2 nenes en presó provisional per un robatori a Olot

GIRONA 9 des. (EUROPA PRESS) -

Un home investigat per agressió sexual a dues menors ha ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança per un robatori violent amb objecte perillós a Olot (Girona).

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat que el detingut va passar dissabte a disposició del jutjat d'instrucció 1 d'Olot en funcions de guàrdia i, un cop practicades les diligències oportunes, la jutgessa va acordar la presó provisional.

Aquest home està en situació d'investigat en una causa oberta al mateix jutjat per una presumpta agressió sexual a una menor de 9 anys, tot i que en una fase molt inicial, on s'estan practicant les primeres diligències "essencials".

A més a més, figura com a investigat en una causa a Instrucció 2 per una presumpta agressió sexual a una altra menor de 12 anys, on ja s'han practicat algunes diligències i s'està pendent del resultat.

A hores d'ara, per a aquestes dues causes d'agressió sexual no s'ha acordat cap situació personal de l'investigat.