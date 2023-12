Investigat un conductor per circular 21 quilòmetres en sentit contrari a l'A-2 en direcció Osca

És veí de Lleida i se l'acusa de conduir begut superant les taxes permeses



La Guàrdia Civil del Destacament de Trànsit de Fraga investiga un home de 32 anys veí de Lleida com a presumpte autor d'un delicte contra la contra la seguretat vial per conduir un vehicle de motor sota la influència de begudes alcohòliques i superant les taxes d'alcoholèmia establertes, a més de circular en sentit contrari per l'autovia A-2, en direcció Osca.

La Central Operativa dels Mossos d'Esquadra de Lleida va avisar aquest divendres a la matinada, 8 de desembre, la Central Operativa de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Osca que dues patrulles intentaven aturar un vehicle tot terreny que havia iniciat la conducció en sentit contrari, a l'altura del punt quilomètric 454,000 de l'autovia A-2, a la província de Lleida, en direcció Osca.

Així, una patrulla del Destacament de la Guàrdia Civil de Trànsit de Fraga va establir un dispositiu de regulació i evitació d'un possible accident per als vehicles que circulaven correctament per la via en sentit Lleida. A més, van localitzar el turisme en el punt quilomètric 433,800 de l'autovia A-2, per procedir, immediatament, a la detecció del conductor.

Després d'identificar el conductor i observar que presentava símptomes evidents d'estar sota la influència de begudes alcohòliques, se li van practicar proves d'alcoholèmia en aire espirat, en les quals va obtenir un resultat positiu, ha informat la Comandància de Guàrdia Civil d'Osca.

L'Equip d'Atestats del Destacament de Trànsit de la Guàrdia Civil de Fraga ha instruït les corresponents diligències, que ha entregat al jutjat d'instrucció número 1 de Fraga.