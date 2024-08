Investigadors de la URV (Tarragona) creen filtres de llum de gelatina per a aparells òptics

El material és biodegradable, de baix cost i versàtil



TARRAGONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en col·laboració amb el restaurant Deliranto de Salou (Tarragona), han creat filtres de llum de gelatina per utilitzar-los com a lents d'aparells òptics, com a ulleres de sol, microscopis i càmeres.

És la "primera vegada" que es fan lents amb aquest material i tenen l'avantatge de ser biodegradables, de baix cost i molt versàtils, informa la URV aquest dimecres en un comunicat.

L'investigador de la URV Ramón Álvarez-Pobla estudia la interacció de la llum amb la matèria a través de nanopartícules amb diferents propietats òptiques i, en treballar amb el xef de Deliranto, Pep Moreno, es va fixar en les làmines de gelatina.

"Són transparents, fines i, sobretot, homogènies, ja que el sabor o l'aroma queden perfectament dispersats", ha explicat Álvarez-Pobla, qui ha explicat que aquestes característiques li van interessar perquè un dels problemes de les nanopartícules és que canvien les seves propietats òptiques en ser col·locades en una superfície.

NANOPARTÍCULES I GELATINA

Álvarez-Pobla ha afirmat que, en la gelatina, "després de disposar les nanopartícules i que es deshidrati amb un canvi de temperatura, tot això queda estable", de manera que les nanopartícules mantenen les propietats òptiques.

Cada filtre de gelatina creat en aquest projecte, en el qual també han participat els investigadors de la URV Brian Becerril i Yoel Negrín, té unes característiques diferents d'acord amb les propietats concretes que li donen les nanopartícules aplicades (ultraviolada, infraroig).

El projecte també ha comptat amb la participació d'investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (Csic) i de la Universitat de Vigo (Galícia).