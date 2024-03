Investigadors espanyols dissenyaran proteïnes amb IA per aplicar-les en teràpies avançades

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

Un equip d'investigadors espanyols de les empreses VIVEbiotech, Integra Therapeutics i OneChain Immunotherapeutics, el Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) i el Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) dissenyarà i produirà proteïnes amb intel·ligència artificial (IA) per aplicar-les en teràpies avançades.

El projecte ha estat seleccionat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i el Centre per al Desenvolupament Tecnològic i d'Innovació (CDTI), es durà a terme entre el 2024 i el 2027 i rebrà un finançament de 3,8 milions d'euros del programa TransMisiones del Govern central, informa la UPF en un comunicat aquest dilluns.

Aquestes partícules es podran utilitzar en les immunoteràpies, com el tractament per CAR-T, per tractar diversos càncers i malalties rares com l'anèmia familiar per dèficit de piruvat-cinasa.

Els investigadors han defensat la incorporació de la IA en la teràpia cel·lular ja que permetrà dissenyar noves seqüències d'ADN i funcions de proteïnes "que abans no eren factibles", i permetrà obtenir més ràpidament un producte terapèutic universal per a una malaltia específica.

Amb aquest projecte, la teràpia CAR-T es podrà dur a terme directament dins del pacient, administrant-li aquests nous vectors virals, "la qual cosa representa importants avantatges en l'estalvi de temps i cost i també en comoditat per al pacient que ja no s'haurà de sotmetre a l'extracció de les seves cèl·lules".

Han destacat que també es millora la precisió a l'hora d'identificar i dirigir les noves partícules virals "a cèl·lules concretes de l'organisme del pacient perquè actuïn, únicament, en aquelles cèl·lules que necessiten ser tractades".

La iniciativa es focalitzarà a "fer més segures i eficients" les immunoteràpies per tractar càncers i l'edició de cèl·lules mare hematopoètica, però l'objectiu és que en un futur es pugui aplicar per al tractament de malalties autoimmunitàries i l'envelliment.