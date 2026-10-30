Investigada una metgessa de Barcelona per exigir presumptament a un pacient parlar en castellà

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Barcelona ha estimat el recurs d'apel·lació de l'acusació particular, que exerceix Acció Cassandra, i ha ordenat que es prengui declaració com a investigada a una metgessa d'un hospital privat de Barcelona que presumptament va condicionar l'atenció a un pacient el fet que s'hi dirigís en castellà i no en català, ha informat l'entitat en un comunicat aquest divendres.
Els fets es remunten al 2 de juny del 2025, quan el denunciant va anar a urgències per mal d'esquena i, en explicar-ho a la metgessa, aquesta presumptament li va dir: "Si no em parles en espanyol, no t'atendré".
El pacient va aclarir que no li estava demanant que ella parlés en català i va sol·licitar que l'atengués un altre professional si no l'entenia, tot i que l'exploració es va acabar produint amb la intermediació del pare del denunciant, que es va dirigir en castellà a la metgessa.
Després de la denúncia, el jutjat d'instrucció la va arxivar, tot i que l'Audiència de Barcelona considera que no disposava de dades suficients per descartar una infracció penal, per la qual cosa ordena que reobri el cas i prengui declaració a tots dos per aclarir els fets.
Per la seva banda, l'acusació sosté que podrien haver comès delictes contra la integritat moral, d'odi i denegació discriminatòria d'una prestació.