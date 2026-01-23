La investigació de l'accident d'Adamuz sosté que el carril es va fracturar prèviament

MADRID 23 gen. (EUROPA PRESS) -
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris (CIAF) ha assenyalat que el carril sobre el qual va circular l'Iryo que va descarrilar diumenge passat a Adamuz (Còrdova) ja estava fracturat abans de passar el tren.
"Es pot plantejar la hipòtesi que la fractura del carril es va produir amb anterioritat al pas del tren Iryo sinistrat i per tant al descarrilament", explica en l'última actualització de la investigació. Quant a les causes del trencament del carril, no es descarta cap hipòtesi, segons l'informe preliminar de la CIAF.
La comissió ho ha conclòs en sostenir que les incisions de les rodes i la deformació observada al carril "són compatibles amb el fet que el carril estigués fracturat".
En qualsevol cas, la CIAF remarca que les hipòtesis que es plantegen en aquesta actualització s'han de considerar "provisionals i pendents de verificació, a través de proves addicionals que es preveu fer en les pròximes fases".