La investigació apunta a que l'incendi de la mesquita de Piera va ser provocat

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de l'incendi que es va produir la matinada de divendres a dissabte en una mesquita sense inaugurar de Piera (Barcelona), i segons apunten les primeres investigacions, hi ha indicis que el foc podria haver estat provocat, informen fonts de la policia catalana a Europa Press.

De fet, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una entrevista aquest dilluns a Rac 1 recollida per Europa Press va afirmar: "Si és provocat per un delicte d'odi cap a una comunitat que conviu fa molts anys a Piera amb bon veïnatge, aquí tenim un problema".

VINCULACIÓ AMB UN ATAC AL MAIG

En preguntar-li per una possible relació amb l'atac a un centre de menors tutelats per la Generalitat el maig passat, Parlon va afirmar que hi podia haver un "brou de cultiu" que vagi en aquesta línia, i va reconèixer que els conflictes socials sempre són presents.

D'altra banda, l'alcaldessa del municipi, Carme González, va declarar a TV3 que es tractava d'"un fet puntual que no té res a veure amb el que va passar durant el mes de maig".

A més a més, va defensar que Piera és un lloc on la comunitat musulmana "està molt integrada des de fa molts anys" i va destacar la cohesió social del municipi.