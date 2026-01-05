Intervingudes més de 200.000 joguines i tèxtils falsificats a trasters de Badalona

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha intervingut un total de 214.001 articles falsificats, principalment joguines i productes tèxtils, valorats en més de 2 milions d'euros després d'una inspecció a 7 trasters de Badalona (Barcelona), ha informat l'institut armat en un comunicat aquest dilluns.
En el marc de l'operació Xisqueiro, la Guàrdia Civil va identificar diverses ubicacions a Badalona que servien com a magatzem per a aquests articles abans de sortir al mercat a través de diferents canals.
El 4 de desembre del 2025 els agents van escorcollar 5 trasters on van intervenir 58.650 joguines i 3.621 productes tèxtils amb una valoració de 950.000 euros, mentre que el 2 de gener en van inspeccionar 2 més, on van confiscar 151.730 articles presumptament falsificats del mateix tipus que els anteriors i amb un valor d'1.166.000 euros.
Arran d'aquesta actuació, la Guàrdia Civil investiga 6 persones d'entre 30 i 47 anys com a presumptes autors de delictes contra la propietat industrial i contraban, mentre que el material confiscat ja ha estat posat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Badalona (Barcelona).
L'institut armat recomana adquirir aquests productes en establiments autoritzats i alerta que els articles que no compleixen els estàndards de seguretat poden provocar ennuegades, talls o lesions.