Intervinguts 6.432 productes falsificats en un dispositiu entre Cambrils i Salou

TARRAGONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han decomissat 6.432 productes falsificats durant un operatiu que es va dur a terme dijous passat a la nit contra la venda il·legal al pas Miramar, a la zona del cap de Sant Pere que uneix Cambrils i Salou (Tarragona), informen en un comunicat aquest dilluns.
El dispositiu va arrencar cap a les 21.15 hores amb efectius d'ordre públic, la Unitat de Seguretat Ciudadana (USC), la Unitat de Drons i el suport de la policia local de Cambrils, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.
Entre els productes hi havia 5.086 samarretes, 827 bosses, 430 parells de sabates, 60 dessuadores i 29 parells de xancletes, i l'operatiu es va desenvolupar sense incidents rellevants, malgrat alguns llançaments de pedres que no van causar danys personals ni materials.