Intervinguts 2.800 productes sense garanties sanitàries en aliments i cosmètics a Salt (Girona)

GIRONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va intervenir el 9 de juny uns 2.800 productes sense garanties sanitàries en aliments i cosmètics en negocis de venda al públic a Salt (Girona), en un operatiu juntament amb la Policia Local, informa la Benèmerita en un comunicat aquest dilluns.
Van detectar productes que incomplien la normativa europea i estatal en matèria alimentària, nutricional i sanitària, i que els establiments que els venien funcionaven a més com a centres d'elaboració i envasament locals.
La Guàrdia Civil va aixecar 31 actes per infraccions administratives i la Policia Local va instruir 6 actes, en relació amb 8 infraccions detectades.