Intervinguts 180 xais en una instal·lació il·legal de Barcelona on es feien sacrificis

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
La Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra ha denunciat un home, de 32 anys, per irregularitats en sanitat i benestar animal, i ha intervingut 180 xais en una instal·lació il·legal de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) on es van trobar indicis de pràctiques de sacrificis, ha informat el cos policial en un comunicat.
L'actuació va començar arran d'una comunicació efectuada per la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Martorell (Barcelona) i de la policia local de Sant Esteve Sesrovires sobre possibles irregularitats relacionades amb la tinença de bestiar oví en una finca del municipi.
El 29 de maig van fer la inspecció de la finca, on van identificar 8 persones i van localitzar tres espais diferenciats destinat al bestiar, a més de dos punts on hi havia indicis compatibles amb la realització de sacrificis d'animals fora d'escorxadors autoritzats.
En concret, es van trobar prop d'un centenar de pells de xai, a més d'abundants restes orgàniques derivades del sacrifici, la qual cosa evidencia "una activitat reiterada en unes condicions higièniques i sanitàries greument deficients".
Per tot això, es van intervenir un total de 180 xais vius, que no estaven identificats --un fet obligatori per garantir la traçabilitat--, i que es trobaven en condicions higièniques deficients, per la qual cosa es va activar els serveis veterinaris de la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia, que han assumit la gestió dels animals per assegurar-ne la protecció.