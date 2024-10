Intervinguts 18 infrahabitatges que es llogaven per 450 euros a Badalona (Barcelona)

El propietari es pot enfrontar a sancions d'entre 10 i 12 milions d'euros

La Guàrdia Urbana i l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) han intervingut 18 infrahabitatges que es llogaven per 450 euros al número 153 del carrer Sant Joan de la Creu de la ciutat.

Així ho ha explicat en unes declaracions als periodistes l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, que ha lamentat que "una persona despietada ha agafat un local comercial i un magatzem, ha fet obres de manera totalment il·legal, i ha construït uns zulos de 15 metres quadrats que s'ha dedicat a comercialitzar".

"Aquestes famílies estan vivint en una situació totalment humiliant, fruit de la desesperació d'aquestes persones que segurament no tenien cap altra opció", ha afegit.

Ha explicat que es va assabentar del cas dilluns, quan diversos veïns li ho van comentar mentre Albiol feia una visita al barri de Coll i Pujol.

Ha assegurat que al responsable "li caurà el pes de l'administració i de l'Ajuntament al damunt", i ha avançat que el Departament de Disciplina ja s'ha mirat els incompliments i la gravetat de la situació.

MULTA PER AL PROPIETARI

Albiol ha detallat que, per al propietari d'aquest negoci, les sancions poden ser d'entre 10 i 12 milions, ja que s'incompleixen diverses normatives, i el consistori obrirà expedients disciplinaris amb faltes "molt greus".

Respecte a les famílies que hi vivien --una de les quals amb un nadó--, Albiol ha assegurat que hi parlaran i miraran de buscar solucions.

A més, ha enviat un missatge "de contundència", en el qual ha al·legat que a Badalona no s'accepta ni l'ocupació il·legal, ni que hi hagi empresaris despietats que explotin les persones que no poden tenir un habitatge per diferents circumstàncies, en paraules seves.