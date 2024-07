Intervingudes més de 5.200 plantes de marihuana al Pont d'Armentera (Tarragona)

TARRAGONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van intervenir dimecres més de 5.200 plantes de marihuana de dues plantacions situades en un terreny rural de "difícil accés" al municipi del Pont d'Armentera (Tarragona).

En un comunicat aquest dijous, han explicat que la zona tenia sistemes de reg i canalitzacions i una zona de campament a la vora, amb tres tendes de campanya, un espai de cuina i un de neteja i higiene personal.

En aquell moment no hi havia ningú a les plantacions, per la qual cosa els agents treballen per identificar i detenir els responsables d'aquest delicte contra la salut pública.