Intervingudes més de 1.900 plantes de marihuana en un domicili de Matadepera (Barcelona)

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra i la policia local van intervenir el 8 de febrer més de 1.900 plantes de marihuana en un domicili de Matadepera (Barcelona), i van detenir quatre homes i una dona com a presumptes responsables de la plantació.

En un comunicat aquest dilluns, han explicat que la investigació va començar arran de la informació facilitada per la policia local, que "tenia la sospita que al domicili hi podria haver un cultiu de marihuana".

Els agents van escorcollar el domicili investigat i hi van trobar la plantació i una gran infraestructura habilitada per al cultiu, i la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.