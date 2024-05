Intervingudes 800 plantes de marihuana en una finca de les Garrigues (Lleida)

LLEIDA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha intervingut 800 plantes de marihuana en una finca de la qual havien modificat l'aspecte exterior per convertir-la en unes "sales de cultiu" a les Garrigues (Lleida), i van detenir una persona com a presumpta responsable.

En un comunicat aquest dimarts, han explicat que els agents van detectar una "forta olor a cànnabis i molt soroll procedent de les instal·lacions d'aires condicionats i extractors existents", i van determinar que a l'interior hi havia una plantació.

El 25 d'abril, els investigadors van escorcollar la finca i van localitzar quatre sales de cultiu amb 800 plantes de marihuana de diferents mides, i hi van trobar un congelador on hi havia diferents pots amb uns 3 quilos d'una altra remesa seca i congelada.