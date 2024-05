Intervingudes 4.900 plantes de marihuana a la Febró i Mont-ral (Tarragona)

TARRAGONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van intervenir dimarts dues plantacions de marihuana amb 4.900 plantes, 2.800 en una zona boscosa de la Febró (Tarragona) i 2.100 a Mont-ral (Tarragona).

En un comunicat aquest dijous, han explicat que van muntar un dispositiu després de confirmar l'existència d'una possible plantació a la Febró, on els agents van localitzar 2.800 plantes de marihuana amb un sistema de regadiu i un campament, tot i que no en van poder identificar els responsables, per la qual cosa la investigació continua oberta.

De manera simultània, altres agents van intervenir 2.100 plantes a Mont-ral i van localitzar dos homes en un campament, que van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.