Intervingudes 402 plantes de marihuana a Castell-Platja d'Aro (Girona)

GIRONA 27 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Local van intervenir el 23 de desembre 402 plantes de marihuana en un domicili de Castell-Platja d'Aro (Girona) i van detenir al presumpte responsable, de 38 anys.

En un comunicat aquest divendres, han explicat que la investigació es va iniciar arran de diverses queixes veïnals, motiu pel qual van iniciar vigilàncies i van detectar una "forta olor de marihuana".

Després de l'ordre d'entrada i registre, els efectius policials van entrar i van trobar a un home a l'interior i 402 plantes de marihuana, 464 esqueixos, 18,8 quilos de capdells de marihuana i 8.085 euros en efectiu, per la qual cosa va quedar detingut.

No obstant això, han detallat que la investigació no està tancada i no es descarten noves detencions per aquest fet.

L'arrestat, que no tenia antecedents, va passar a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols (Girona) el 24 de desembre.