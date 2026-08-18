Intervingudes 39 bosses falsificades en un comerç de La Seu d'Urgell (Lleida)

ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Arxiu
LLEIDA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va intervenir dimarts passat un total de 39 bosses de mà presumptament falsificades en un establiment de roba i complements de La Seu d'Urgell (Lleida), segons ha informat aquest dimarts l'institut armat en un comunicat.
L'actuació va ser realitzada per agents de la Secció Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil de La Seu d'Urgell durant una inspecció per detectar productes que poguessin vulnerar drets de propietat industrial.
Els agents van localitzar diversos models de bosses d'imitació d'una marca registrada i van detectar també irregularitats relacionades amb la importació i facturació dels articles.
Els productes tenien un preu de venda al públic de 850 euros, mentre que el seu valor estimat de mercat, prenent com a referència els models originals de la marca, ascendia a 11.500 euros.
Després de la intervenció, la Guàrdia Civil va instruir diligències per un presumpte delicte contra la propietat industrial i va deixar una persona investigada a la disposició del Jutjat de Guàrdia, mentre continua la investigació per determinar l'origen dels productes intervinguts.