Intervingudes 16 tones de pèl·let impregnades amb cocaïna i desmantellat un centre de drogues a Reus (Tarragona)

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional, en una operació conjunta amb funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, han intervingut 16 tones de pèl·let impregnades amb cocaïna i han desmantellat un centre de processament, preparació i emmagatzematge de drogues sintètiques.

Els agents han detingut cinc persones, presumptament dedicades al tràfic de drogues a gran escala mitjançant l'ús de contenidors marítims carregats de pèl·let. Després de comprovar que el pèl·let va reaccionar positivament a la prova de cocaïna, es van intervenir 920 sacs d'aquest producte, de 18 quilos cada un, que van sumar un total de 16.560 quilograms.

L'organització comptava amb dues naus industrials independents a Reus (Tarragona). La primera estava destinada a la custòdia i refredament de la substància, mentre que la segona s'utilitzava per a l'empaquetament, segellat i emmagatzematge de la droga un cop extreta del material en el qual arribava camuflada. En els escorcolls s'han intervingut 5 quilos de drogues de síntesi --speed i MDMA--, 3.965 euros en efectiu, dues premses hidràuliques, material per a l'elaboració d'estupefaents, un camió i un vehicle d'alta gamma.

En la segona nau, els agents van localitzar més de cinc quilos de diferents drogues de síntesi i maquinària emprada en la producció de la substància estupefaent (una premsa hidràulica, una premsa industrial, termoselladores, envasadores i assecadores).

Els membres de l'organització, d'origen albanès, holandès i lituà, introduïen la substància estupefaent a través dels ports espanyols, mitjançant contenidors marítims i simulant operacions de comerç internacional. Utilitzaven mètodes d'ocultació molt sofisticats, camuflant o impregnant la droga en diferents materials amb la finalitat de dificultar-ne la detecció.

La investigació ha acreditat enviaments de contenidors de pèl·let (peces cilíndriques premsades de materials variats i que serveixen com a combustible per a calderes o estufes), des del continent americà fins a Espanya, impregnat de substància estupefaent. Un cop els contenidors arribaven a Espanya en deixaven "refredar" el contingut: els mantenien un mínim de tres mesos a l'interior d'una nau, fins que els traslladaven a un altre lloc on extreien la droga.