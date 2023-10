Intervenen 975 plantes de marihuana en una nau industrial de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van intervenir dijous passat 975 plantes de marihuana a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) i van detenir dos homes de 28 i 30 anys com a presumptes responsables de la plantació.

En un comunicat aquest dilluns, han explicat que van detectar una possible plantació de marihuana a la zona i, amb una autorització judicial, van fer un escorcoll i van localitzar les plantes.

Van detenir els dos homes quan presumptament van provar de fugir pel terrat de les naus adjacents, i van demanar ajuda als Bombers de la Generalitat per fer-los baixar, ja que hi havia risc d'"un possible trencament de les teulades".