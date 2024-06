La Intersindical reclama a la Generalitat 570 milions per al personal de l'ICS

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La Intersindical ha reclamat a la Generalitat 570 milions d'euros per al personal de l'Institut Català de la Salut (ICS) i un nou model de finançament per al sistema de salut a Catalunya, ha informat aquest dimarts en un comunicat.

El sindicat ha estimat que calen 100 milions d'euros més per a substitucions i eventualitats, 320 milions anuals per cobrir el III Acord de l'ICS i 150 milions addicionals per revertir les "greus carències del III Acord".

La secretària general de la secció sindical de la Intersindical a l'ICS, Glòria Barriendos, ha explicat que les "restriccions pressupostàries" a l'ICS afecten els professionals d'hospitals i atenció primària, que hauran de fer doble agenda per substituir-se entre si per poder fer vacances (autocobertura).