La Intersindical critica el TEDH per la seva "imposició política contra el català a l'escola"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
La Intersindical ha criticat la "imposició política contra el català a l'escola" per part del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), després de la decisió d'inadmetre a tràmit la demanda d'Òmnium i les famílies d'una escola de Canet de Mar (Barcelona), a favor de la immersió lingüística i contra el 25% de les classes en castellà.
En un comunicat aquest dijous, afirma que aquesta resolució representa "una nova cobertura judicial a una ofensiva política que pretén afeblir el català com a llengua vehicular i qüestionar la sobirania educativa del país", i que sorgeix en un context de reculada preocupant, diu, de l'ús social del català.
El sindicat assenyala que cap tribunal pot substituir el criteri pedagògic dels centres, professorat i la comuniqueu educativa, i que la imposició de percentatges lingüístics "no respon a cap necessitat educativa, sinó a una estratègia ideològica orientada a minoritzar el català en l'únic espai que encara pot garantir la seva transmissió universal".