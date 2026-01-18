Interromputs els trens entre Monistrol de Montserrat i Manresa (Barcelona) per una esllavissada

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) s'ha interromput aquest diumenge sobre les 14.15 hores entre Montserrat i Manresa Baixador (Barcelona) per una esllavissada en la via.
En un missatge de 'X' recollit per Europa Press, FGC ha explicat que el servei de trens de la Línia Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia funciona solament entre Plaza Espanya i Monistrol de Montserrat.
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat, i ha afegit que no hi ha previsió de restabliment de la circulació.