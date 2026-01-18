Publicat 18/01/2026 15:08

Interromputs els trens entre Monistrol de Montserrat i Manresa (Barcelona) per una esllavissada

Archivo - Arxivo - Cartell de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en l'estació de Gràcia, a 24 de gener de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya)
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) s'ha interromput aquest diumenge sobre les 14.15 hores entre Montserrat i Manresa Baixador (Barcelona) per una esllavissada en la via.

En un missatge de 'X' recollit per Europa Press, FGC ha explicat que el servei de trens de la Línia Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia funciona solament entre Plaza Espanya i Monistrol de Montserrat.

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat, i ha afegit que no hi ha previsió de restabliment de la circulació.

