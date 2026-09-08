Interromputs els trens d'FGC entre Plaça Catalunya i Gràcia de Barcelona per una avaria

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Els trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) no funcionen aquest dimarts a les 17.50 hores entre les estacions de Plaça Catalunya i Gràcia, a Barcelona, a causa d'una avaria en un comboi a l'estació d'origen.
Així ho informa FGC en una anotació a X recollida per Europa Press, en què inicialment s'ha informat que els trens no funcionaven fins a l'estació de Sarrià.
FGC treballa per restablir el servei amb la "màxima celeritat" possible.