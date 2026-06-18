Interromputs els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona per l'incendi a l'Albi

LLEIDA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Els trens d'alta velocitat que connecten Lleida i Barcelona no funcionen aquest dijous al matí per l'incendi de vegetació declarat a l'Albi (Lleida) cap a les 10.30 hores, que està cremant prop de les vies, informa Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.
Un total de 12 dotacions s'han desplaçat a la zona, entre les quals tres mitjans aeris, per mirar d'estabilitzar el focus que afecta camps de rostolls.
L'incendi també és a prop de la carretera LV-7031.