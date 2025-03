Interromputs des de les 12 hores els trens a l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà (Girona) per vent

GIRONA 29 març (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya ha informat que interromprà a partir de les 12 hores d'aquest dissabte la circulació de trens a l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà (Girona) per la previsió de vent fort.

A causa d'aquesta alerta, tampoc és possible establir servei alternatiu per carretera, segons ha explicat en un missatge a X recollit per Europa Press.

Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla especial d'emergències per risc de vent (Ventcat) i el Pla territorial de protecció civil (Procicat), i ha alertat de vent fort al Pirineu, Prepirineu i l'Empordà, així com d'onatge intens a la Costa Brava.