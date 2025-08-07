Interromput el servei de Rodalies a Lleida, que impedeix l'entrada i sortida de trens cap a Barcelona

LLEIDA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
El servei de Rodalies a Lleida ha quedat interromput sobre les 11.54 hores per una incidència que impedeix l'entrada i sortida de trens d'ample convencional cap a Barcelona aquest dijous.
L'afectació es deu a una avaria de la catenària que interromp la circulació entre Lleida i Juneda (Lleida), ha informat Renfe en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Han afegit que personal d'Adif està treballant per solucionar aquesta incidència al més aviat possible i que s'està gestionant transport alternatiu per carretera.