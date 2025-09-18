Interromput el servei a la R13 i R14 a Les Borges Blanques (Lleida) per robatori de cable

LLEIDA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El servei de Rodalies de la R13 i la R14 a Les Borges Blanques (Lleida) està interromput per robatori de cable aquest dijous des de les 6.14 hores.
El tram de la línia discorre entre Lleida, La Plana-Picamoixons (Tarragona) i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i s'ha facilitat servei de bus entre Lleida i Tarragona, alguns semidirectes i uns altres amb aturades, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat a causa del tall, han assenyalat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.