Interromput el servei de l'R4 entre Montcada i Barcelona per rescatar una persona a la via

BARCELONA 4 febr.
La circulació de la línia R4 de Rodalies entre les estacions de Montcada Bifurcació (Barcelona) i Fabra i Puig, a Barcelona, s'ha suspès aquest dimecres a la tarda per rescatar una persona a la via.
El servei està interromput des de les 17.15 hores aproximadament a causa de l'"accident d'una persona en un punt de pas no autoritzat", ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.
Fonts dels Mossos d'Esquadra, que treballen al lloc juntament amb els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han explicat que un jove ha quedat atrapat sota un comboi i que aparentment "no presenta ferides greus".